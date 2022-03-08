وزير الخارجية الإيرانى: ندعم الحل السياسى فى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دعم طهران لحل سياسي في أوكرانيا.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو: "نحن ندعم طريق الحل السياسي والمبادرة السياسية لوقف الحرب في أوكرانيا والتركيز على الحل السياسي ومستعدون لتقديم أي مساعدة ممكنة للدفع بهذا المسار الى الأمام".

وحول العلاقات بين إيران وتركيا، قال وزير الخارجية الإيراني: "العلاقات بين البلدين تتقدم في مسار النمو والتطور وسيتبادل وفدان من البلدين الزيارات الأسبوع المقبل ضمن إطار التنمية الشاملة للعلاقات بين طهران وأنقرة".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بنجاح اجتماع المنتدى الدبلوماسي في انطاليا والاجتماع الثلاثي الوزاري بين تركيا وروسيا وأوكرانيا، منوها إلى مشاركة وفد إيراني في اجتماع أنطاليا.

و على صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 201 حالة وفاة و5586 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد وصل إلى سبعة ملايين و89 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 137948 وفاة.

وذكرت أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و730 ألف حالة، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.