اليوم.. ثانى جلسات محاكمة 5 متهمين فى قضية «ضحية الابتزاز الإلكترونى بسنت»

تنظر محكمة جنايات طنطا، اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني بإحدى قرى مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها، برئاسة المستشار سامي بريك، وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدي الباجوري.

وكان النائب العام قد أصدر قراره في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفرالزيات، بإحالة 5 متهمين من بينهم متهم هارب، إلى المحاكمة الجنائية، وهم “ أ. م” 17 سنة - طالب، و"م . ض - 21 سنة -عامل"، و "و.ى - 20 سنة- طالب" و"ع . م- 19 سنة- عامل" و"ع . م- 16 سنة - طالب ".

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.

كما شمل القرار، اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.