مستشارة الأمم المتحدة تناقش مع رئيس مجلس النواب الليبي مستجدات العملية الانتخابية

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إنها اتفقت مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، خلال لقائهما بمدينة القبة شمال شرقي البلاد، على أن إجراء الانتخابات على أساس دستوري سليم هو أفضل طريق للمضي قدمًا.

وأوضحت المسؤولة الأممية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أنها ناقشت مع عقيلة صالح مبادرتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية.

ونقلت الوكالة عن "وليامز"، قولها إنها اتفقت مع رئيس مجلس النواب على أن إجراء الانتخابات في موعدها وعلى أساس دستوري سليم هو أفضل طريق للمضي قدمًا، ويعكس التطلعات الحقيقية للشعب الليبي وخاصة 2.8 مليون ليبي سجلوا أنفسهم للتصويت.

وأعربت "وليامز" عن تطلعها إلى تلقي الترشيحات من مجلسي النواب والدولة للجنة المشتركة خلال الأيام المقبلة، داعية إلى التهدئة وأهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل استقرار دائم.

على صعيد ذي صلة، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل، أن الدعم الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا مستمر وصولًا لتحقيق تطلعات الليبيين نحو دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة.

وجاء تأكيد "ساباديل" خلال لقائه اليوم رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح بمقر المفوضية في طرابلس، لمناقشة آخر مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا، بحسب الوكالة الليبية.

كما بحث "السايح" خلال لقاء مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، سبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

وأكد السفير الإيطالي، خلال اللقاء، دعم حكومة بلاده لخيارات الشعب الليبي، مثمنًا الجهود التي بذلتها المفوضية في هذه المرحلة الصعبة وسعيها الحثيث لتنفيذ إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو السلام والاستقرار.