بتعويضات 2 مليون جنيه.. إحباط تهريب عبوات دوائى عبر مطار برج العرب

نجح رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام الموانئ الجوية، اليوم الإثنين، في ضبط محاولة لتهريب عدد من العبوات والأمبولات الدوائية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨لسنة ١٩٧٥.

بداية الواقعة خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة الخطوط التركية، حيث اشتبه سعيد محمود رئيس الوردية فى الراكب “ا.م.ا” القادم من تركيا، وبتمرير حقائبه على جهاز الكشف بآشعة “X-RAY” بمعرفة إسلام أحمد حسن وخالد بدر مسئولى الفحص وإسلام قباري مدير الإدارة تم تأكيد الاشتباه.

وقرر سعد عبادي مدير الجمرك، تشكيل لجنة من علي قنبر ومايكل نبيل مأمور الحركة ومصطفي حسين رئيس القسم بحضور جهاد جلال رئيس قسم بالأمن الجمركي ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة التهرب وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب، وأيمن فوزي المشرف علي التعريفة لفحص وتفتيش الحقائب.

وتبين من الفحص وجود 20 أمبول دواء Actemra و4 علب عقار OFEV 100mg وعقار 2 Faslodex مخبأة بين طيات الملابس ولم يقر عنها الراكب، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و388 ألف جنيه.

وقرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2022 .