استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الإثنين، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي إيران، أفادت وكالة مهر للأنباء، بان وزارة الصحة الإيرانية أعلنت عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، حتى ظهر اليوم الإثنين إلى 137 ألفا و 948 شخصا، وأشارت الى تسجيل 5 آلاف و586 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و 89 ألفا و 892 شخصا.

وفي الدنمارك، سجلت وزارة الصحة 11 ألفا و641 إصابة جديدة و37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و739 ألفا و270 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 4905 وفيات.

وفي إندونيسيا، سجلت وزارة الصحة21 ألفا و380 إصابة جديدة و258 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 5 ملايين و770 ألفا و105 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 150 ألفا و430 وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت وزارة الصحة 2594 إصابة جديدة و9 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 704 آلاف و134 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5360 وفاة.

وفي النمسا سجلت وزارة الصحة 26 ألفا و 153 إصابة جديدة و18 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و893 ألفا و913 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و26 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، سجلت السلطات الصحية 27 ألفا و435 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و622 ألفا و607 إصابات مؤكدة.

وفي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 147 ألفا و358 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 4 ملايين و582 ألفا و58 إصابة مؤكدة، كما سجلت 78 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 40 ألفا و891 حالة وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 157 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و63 ألفا و985 إصابة مؤكدة، كما سجلت 20 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 15 ألفا و234 حالة وفاة.

وفي جنوب أفريقيا، سجلت السلطات الصحية 801 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و685 ألفا و120 إصابة مؤكدة، كما سجلت 6 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 99 ألفا و609 حالات وفاة.

وفي اذربيجان، سجلت وزارة الصحة 149 إصابة جديدة و185 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 789 ألفا و481 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 9 آلاف و531 وفاة.

وفي اليابان، سجلت وزارة الصحة 53 ألفا و908 إصابة جديدة و146 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 5 ملايين و393 ألفا و533 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 24 ألفا و935 وفاة.

وفي باكستان، سجلت السلطات الصحية 756 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد مليون و515 ألفا و14 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 30 ألفا و272 وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 22 ألفا و83 إصابة جديدة و130 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 13 مليونا و48 ألفا و774 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 156 ألفا و17 وفاة.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و606 إصابة جديدة و17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد 3 ملايين و332 ألفا و200 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 ألفا و216 وفاة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 8369 إصابة جديدة و52 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد مليونين و517 ألفا و111 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 26 ألفا و246 وفاة.

أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 1730 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 298 ألفا و235 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 877 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 2231 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و927 ألفًا و849 إصابة، كما سجلت 26 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و463 حالة وفاة.

وفي أيرلندا، سجلت البلاد 7541 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و322 ألفًا و641 مصابا كما بلغت حصيلة الوفيات 6531 حالة.

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 8 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفًا و 339 حالة إصابة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

في بروناي، سجلت السلطات الصحية 4185 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 93 ألفًا و34 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 72 وفاة عقب تسجيل حالتين وفاة على مدار أمس.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 88 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 977 ألفًا و589 حالة، بينما سجلت 3 حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد 11 ألفًا و948 حالة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 548 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و73 ألفًا و504 إصابات، كما بلغ إجمالي الوفيات 8501 حالة وفاة عقب تسجيل حالة جديدة على مدار أمس.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 19 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 323 ألفًا و94 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 5641 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وأعلنت السلطات البريطانية إضافة 711 حالة وفاة، و300 ألفا و17 إصابة جديدة، جرى تسجيلها على مدى الأسبوع الأخير، إلى حصيلة ضحايا الفيروس؛ ليرتفع عدد من قضى نحبهم في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بـ"كورونا" إلى 162 ألفا و147 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد من ذُكر "كوفيد-19" في شهادات وفاتهم كأحد أسباب الوفاة 183 ألفا و579 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 19 مليون و245 ألفا و301 إصابة.

وسجلت سلطات الصحة الهولندية 5 وفيات و64 ألفا و107 إصابات خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 21 ألفا و612 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و771 ألفا و643 إصابة.

وأفاد معهد الصحة العامة الفرنسي بوفاة 173 شخصا وإصابة 14 ألفا و496 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 139 ألفا و451 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 23 مليون و71 ألفا و822 إصابة.

بينما رصدت وزارة الصحة في تشيلي 149 حالة وفاة، و13 ألفا و820 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة هناك 43 ألفا و226 حالة، وإجمالي الإصابات 3 ملايين و202 ألفا و562 إصابة.