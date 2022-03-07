سقوط سيارة داخل حفرة في بورسعيد

شهدت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين حادث سقوط سيارة داخل حفرة، وذلك وسط حالة من الفزع لدي الاهالي والمارة.

وحاول الأهالي إخراج السيارة التي سقطت داخل الحفرة، وذلك أمام مجمع مدارس هيئة قناة السويس بشارع الجمهورية في مدينة بورفؤاد.

وتلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إخطارًا بسقوط السيارة الملاكي داخل الحفرة المتواجدة أمام مجمع مدارس هيئة قناة السويس بشارع الجمهورية في مدينة بورفؤاد والتي كانت ضمن أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي ، وأنتقلت قوات الأمن إلى المنطقة وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحفرة، ويقوم رجال المرور بتسيير الحركة المرورية بالشارع لمنع تكدس السيارات والزحام المروري.

وجرى انتقال معدات مجلس مدينة بورفؤاد، ومعدات تابعة لجهاز الإنقاذ والطوارئ إلى مكان الواقعة، لانتشال السيارة من الحفرة وإعادتها لوضعها الطبيعي، وذلك وسط تجمع للأهالي.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، وعلي الفور تم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف علي أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

ويجري انتقال فريق من النيابة العامة إلي موقع الحادث، للاستماع الي شهود العيان، وحصر التلفيات الناجمة عن الحادث، واستكمال التحقيق في الواقعة.

وأكد مصدر بالشئون الصحية والتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، أن المستشفيات العامة والخاصة لم تستقبل أي حالات إصابة أو وفيات نتيجة الحادث.