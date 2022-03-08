الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد عز يظهر بدور عامل بناء فى فيلمه الجديد «أخويا» (فيديو)

أحمد عز
أحمد عز

علق السيناريست رفيق مرقص، على طرح البرومو الدعائي الخاص بفيلمه الجديد والذي يحمل اسم "أخويا"، بكلمات أظهرت حبًا شديدًا للعمل الذي يلعب بطولته الفنان أحمد عز، وسيعرض قريبًا على منصة نتفلكس.

 

وظهر عز خلال البرومو الرسمي للفيلم بدور عامل بناء، يقوم بمساعدة أشقاءه وأصدقاءه في إطار من الدراما الاجتماعية.

 

وكتب رفيق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فيلم أخويا على Netflix يوم الخميس ١٠ مارس، سعيد من جوه قلبي وعقلي وروحي إني اتعرفت على كل فرد في مشروع فيلم أخويا كل لحظة في الفيلم فيها من روح المخرجة، والإنسانة ساندرا بصال (نشأت)" .

 

وتابع: "الفنانين أحمد عز هيدغدغ الشاشة.. وبسنت هتدلعها.. وآدهم هينوّرها.. وعم صلاح هيشرفها، كل تنفيذ فيه مجهود من المحارب هاني عبدالله  كل مشاركة للاتنين فيهم فادي أكرم.. وشاركوا فيه مارك.. وشاركتهم شادين، كل لقطة متصورة بعدسة جوه قلب زيزو اتمنتچ بمزاج من أدمغة يسري وحازم، صوت هندسة من الأسطى المهندس جمعة.. والمشاعر الموسيقية الرهيب راجح داوود، ازياء الشاطرة مايسة انتاج شركة اتحاد الفنانين للسينما والفيديو (انطوان خليفة)" .

 

واختتم: "فيه جيش كان بيحلم إن الفيلم ده يظهر.. وساندرا عملت كلاكيت العودة.. أحلى عودة، مبسوط جداً إني كتبت مع كل بني آدم كان موجود في المشروع.. وشكراً لكل حد شارك  بكل نفس في الفيلم".

 

ويشارك أحمد عز في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "الاختيار3"، وهو عمل حقق نجاحًا كبيرًا في موسميه الاول والثاني.

 

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل للسنة الثالثة على التوالي بشكل حصري على شبكة قنوات "ON"، كم تم تسويقه لعدد من القنوات الخليجية لعرضه خارج مصر باعتباره المسلسل الأهم والأضخم إنتاجيا في الموسم الرمضاني المقبل. 

 

مسلسل  "الاختيار" في موسمه الثالث يتناول الفترة الحالية، حيث يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو ما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري.

 

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، و بيومى فؤاد، و صبري فواز، و إيمان العاصي، و سمر مرسي، وأمير المصري، و محمود البزاوي، و آدم الشرقاوي، و دنيا المصري، و ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات .

مسلسل الاختيار الشركة المتحدة شركة المتحدة Netflix البرومو الرسمي الفنان أحمد عز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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