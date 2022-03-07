ضبط 150 برميل مخلل و5 أطنان ملح فاسد في الدقهلية

شنت صحة الدقهلية حملات تفتيشية مفاجئة على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدن محافظة الدقهلية وتم ضبط 150 برميل مخلل مشكل و5 أطنان ملح طعام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي اثناء المروربناحية حفير شهاب الدين بمدينة بلقاس

بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة وبتوجيهات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وإدارة مراقبة الاغذية بشن حملة مكبرة بناحية حفير شهاب الدين بمدينة بلقاس للتأكد من جودة وسلامة الغذاء المقدم للمواطنين والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة لمنع إنتشار فيرس كورونا.

وأسفرت الحملة عن وجود معملين مخلل يداران بدون ترخيص.

كما تم ضبط 96 برميل مخلل مشكل باول معمل وضبط 54 برميل مخلل بالمعمل الآخر بالإضافة إلى ضبط 5 طن ملح طعام بالمعملين لعدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وتم تحرير9 محاضر ضبط لجميع الأصناف وتحرير 2 محضر شهادة صحية للقرار 97 و 2 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية.

كما تم سحب 9 عينات وارسالهم للمعمل المشترك للفحص وتحليل مدى صلاحيتهم للاستهلاك الآدمى.

و شدد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد سيادته على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

كما إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المخطط التفصيلي لمدينة السنبلاوين ويشمل المخطط الجديد للمدينة 25 منطقة بها بإجمالي مسطح 1375 فدان طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، وبذلك يصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية وإستراتيجية على مستوى المحافظة الى 246مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن.

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