الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: التعاون مع أوروبا يضفى استقرارًا على عالم مضطرب

وزير خارجية الصين
وزير خارجية الصين

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، إن الحوار والتعاون بين بلاده وأوروبا على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة، سيضفيان المزيد من عوامل الاستقرار على "عالم مضطرب".

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن وانغ قوله، إن الصين وأوروبا قوتان كبيرتان في حماية السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة، ودفع تقدم البشرية.

وأوضح أن التعاون بين الصين وأوروبا كان "مثمرًا" العام الماضي، مضيفًا أن حجم التجارة بين الجانبين تجاوز 800 مليار دولار، فيما قام خط قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بأكثر من 15 ألف رحلة شحن في 2021، بزيادة نسبتها 29% عن 2020.

وحذّر وانغ، من أن بعض القوى، دون أن يحددها، غير سعيدة بالتنمية المطردة للعلاقات الصينية-الأوروبية، و تلفق ما يسمى "تهديد الصين"، وتثير ضجة بشأن المنافسة مع الصين، وصخبًا بشأن "الخصومة بين الأنظمة المختلفة"، وتفرض عقوبات وتثير المواجهة ضد الصين.

وأكد وانغ أنه "ينبغي على الجانبين الصيني والأوروبي أن يكونا في حالة يقظة قصوى ضد هذه الأفعال".

ووصف الوزير الصيني سياسة بلاده تجاه أوروبا بأنها "حازمة وثابتة"، وقال "سنواصل دعم استقلال أوروبا، ووحدة ورخاء الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "نأمل أن تطور أوروبا رؤية أكثر استقلالا وموضوعية وتتبنى سياسة أكثر براجماتية وعقلانية تجاه الصين"، داعيًا أوروبا الى العمل مع الصين لمعارضة "حرب باردة جديدة"، والتمسك بـ"تعددية حقيقية".

وأكد أن الصين مستعدة لبذل جهود مشتركة مع أوروبا من أجل إنجاح قمة الصين والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون العملي، ودعم التنسيق متعدد الأطراف، وتعميق التبادلات الشعبية، وإدارة الخلافات بطريقة مناسبة لتحقيق المزيد من المنافع للعالم.

وزير الخارجية الصيني اوروبا الصين وأوروبا الصين روسيا

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وائل لطفي

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