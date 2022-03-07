أحمد عبد الباري ابن كفر الشيخ ينضم إلى منتخب مصر تحت 17 سنة لبطولة المصارعة

حقق اللاعب أحمد عبد الباري شعبان، ابن محافظة كفر الشيخ، المركز الأول على مستوى الجمهورية في تجارب أداء المنتخب تحت 17 سنة وزن 51 كيلو في المصارعة الرومانية وانضم للمنتخب تحت 17 سنة، وسيشارك مع المنتخب ببطولة إفريقيا المزمع إقامتها بدولة المغرب.

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاعب المتميز، متمنيا له الفوز في بطولة أفريقيا المقبلة، مشيداً بأسرته لإهتمامهم به ورعايته وتشجيه، مثنيا على مدربه والمهتمين به ببيلا.

كما أشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالمشروع القومي للموهبة بكفر الشيخ، وانضمام بطل المصارعة أحمد عبد الباري إلى المنتخب، مثنياً على مركز الواعدين ببيلا ومدربه أبو غنام حسن، ووصفه ما حققه اللاعب بالإنجاز الرائع ضمن سلسلة الإنجازات التي يحققها المشروع في الألعاب المختلفة .

وأضاف محروس، أن بناء البطل الأوليمبي يعد من أهم المشروعات الرياضية التي ترعاها الدولة المصرية، لبناء لاعبين قادرين على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية الدولية وآخرها بطولة طوكيو، مشيراً إلى بروتوكول التعاون بين جامعة كفر الشيخ ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة تدريبات المشروع القومي للبطل الاولمبي على ملاعب وصالات تدريب الجامعة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور جمال الشهاوي مدير إدارة الأداء الرياضي و المشرف العام على المشروع ، أن القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ يحرز انجازات غير مسبوقة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي" الإدارة العامة للموهبة الرياضية" بوزارة الشباب والرياضة، المشروع معني بالأساس ببناء بطل أوليمبي قادر على صنع الإنجاز في مختلف الألعاب الرياضية،وتحقق بطولات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وإشراف تنفيذي مصطفي غريب وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع.