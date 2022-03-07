مسلسلات رمضان 2022| «watch it» تطلق البوستر الدعائي لمسلسل «يوتيرن»

كشفت منصة "watch it"، اليوم الاثنين، عن البوستر الرسمي الدعائي لمسلسل "يوتيرن" والذي تعرضه المنصة حصريًَا ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، لترفع المنصة شعار «رمضانك عندنا».

وظهرت الفنانة عبير صبري، على البوستر الذي نشرته منصة "watch it" بملابس الشخصية التي تجسدها خلال أحداث مسلسل “يوتيرن”.

كما تشارك الفنانة ريهام حجاج بطولة المسلسل برفقة عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان عصام السقا، والفنانة عبير صبري، والفنان كريم قاسم، والفنان توفيق عبد الحميد، وبرققة عدد كبير من النجوم.

مسلسل «يوتيرن»



كما كشفت المنصة أيضًا عن البوستر الرسمي الدعائي للمسلسل والذي ظهر فيه الفنان كريم قاسم بملابس الشخصية التي يجسدها خلال العمل .

ومن المقرر أن تطرح شركة “ميديا هب” المنتجة لمسلسل يوترن خلال الأيام المقبلة البوسترات الدعائية الجماعية لأبطال العمل، وطرح البرومو الدعائي على القنوات الناقلة للمسلسل تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

وتجسد الفنانة ريهام حجاج خلال أحداث مسلسل "يوتيرن" دور امرأة قوية تبدأ حياتها في دور ضابط بحري تجاري، متمردة على المجتمع باعتبارها من أولى الفتيات المصريات التي تعمل في هذه المهنة، وخلال الأحداث تنقلب حياتها رأسًا على عقب وتتحول تمامًا.

يجدر الإشارة إلى أنه تمكن صناع و أبطال العمل بقيادة المخرج سامح عبدالعزيز، الانتهاء حتى الآن من تصوير 50% من مشاهد العمل تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل، ضمن مسلسلات رمضان 2022، ويستعد فريق عمل المسلسل للسفر إلى إحدى المدن الساحلية خلال أيام لتصوير المشاهد الخارجية للعمل.

ويسابق مخرج العمل برفقة أبطال وصنّاع العمل الزمن، وذلك للانتهاء من تصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد في مسلسل. “يوتيرن” لمشاركته في السباق الرمضاني لعام 2022، ضمن مسلسلات رمضان 2022.