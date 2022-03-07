الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جورج بهجوري يتوّج بجائزة فاروق حسني الكبرى

فاروق حسني
فاروق حسني

فاز الفنان التشكيلي الكبير جورج بهجوري بالجائزة الكبرى في جائزة مؤسسة فاروق حسني مساء اليوم.

شهد حفل توزيع الجوائز حضور كبير من قبل الأدباء والمثقفين ومنهم الدكتور زاهي حواس والدكتور محمد سلماوي والفنان الكبير جورج بهجوري والمخرج خالد خلال ومجموعة كبيرة من الفنانين والأدباء.

تضمن الاحتفال الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الفنون، فى الدورة الثالثة لعام 2022، فى مجالات الجائزة وهى: “التصوير - النحت - النقد الفنى - التصوير الفوتوغرافي - العمارة”، وافتتاح معرض جماعى للشباب، تحت رعاية وزارة الثقافة، وذلك فى مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وأعلنت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع لترشيح الفنان التشكيلى الكبير جورج بهجورى لجائزة الاستحقاق الكبرى فى دورتها الأولى لعام 2022 وقيمتها 100 ألف جنيه.

كانت جميع لجان تحكيم جائزة مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، قد انتهت من أعمالها الخاصة بالتصويت على الأعمال الفنية المؤهلة للمعرض الجماعى، والمرشحة لجوائز الفنون لهذه الدورة.

وتقدم لهذه الدورة من جوائز الفنون فروع "التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفنى التشكيلي - العمارة - التصوير الفوتوغرافى" عدد 1460 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا من 749 فنانا ومعماريا وناقدا فنيا من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى خمسمائة ألف جنيه.

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