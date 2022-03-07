الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يكشف تفاصيل حادث صومعة بني مزار: لا أضرار بالمخزون أو المنشآت

القاضي يتابع حادث
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، تداعيات الحادث الذي وقع بأحد  صوامع الدقيق التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمركز بني مزار بسبب تفريغ الضغط (محدثاً دوي للصوت) بإحدى المعدات بعنبر التعبئة، أثناء إجراء أعمال الصيانة الدورية، مما أسفر عن وفاة عاملين، وإصابة 9 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سما لوط التخصصي لتلقي العلاج.

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القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار

أعرب المحافظ، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وموجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم لحين تمام شفاءهم.

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القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار


وأكد محافظ المنيا، أن الحادث لم يطال مخزون القمح بالصوامع بأي ضرر، ولم يترك أي تأثير على المباني، مضيفًا أن الوفيات والاصابات كانت بسبب تدافع العاملين من الطابق الثالث للمبنى، على إثر صوت تفريغ الضغط، مشيراً الى أنه قرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى والمباني المجاورة، وكذلك المراجعة الفنية لكافة المعدات والأجهزة، لبيان مدى سلامتها، لتجنب حدوث أي حوادث مماثلة.

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القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار


كما قام المحافظ، بزيارة المصابين بمستشفى سمالوط التخصصي، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، وتحسن حالاتهم، وجميع الحالات مستقرة.

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القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من مأمور مركز بنى مزار يفيد انفجار لصهاريج صومعة مطاحن غلال بنى مزار ، أثناء أعمال التجهيز وتفريغ الهواء وقد أسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 9 اشخاص آخرين تم نقلهم إلى. المستشفى بينما انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق .

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القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار

وكشفت التحريات الأولية أن انفجار حدث بصومعة غلال داخل مطاحن بنى مزار شمال المحافظة أثناء أعمال التفريغ للهواء وتجهيز وتصل سعة الصومعة الى 80 طن قمح وكانت الصومعه خالية من القمح.

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القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار

القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
القاضي يتابع حادث صومعة بني مزار
محافظ المنيا يتابع تداعيات حادث صومعة بني مزار مصرع عاملين وإصابة 9 آخرين نائبه الدكتور محمد أبو زيد اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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