«شباب النواب» توصي بدعم مراكز الشباب واكتشاف المواهب الكروية  

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الاثنين، عددٍ من طلبات الاحاطة المتعلقة بضعف الدعم المالي لمراكز الشباب بمحافظة البحيرة، وعدم استكمال أعمال المنشآت في عدد من مراكز الشباب .

وشهد اجتماع اللجنة مطالب من عدد من نواب البحيرة، بضرورة اهتمام بوزارة الشباب بالنشء والعمل على اكتشاف أصحاب المهارات، وقال النائب أحمد الشيشيني، إن هناك عديد من المواهب المدفونة تحتاج لمن يكتشفها.

وتابع :" لدينا في احدي قري البحيرة لاعب مواليد 2006 لديه مهارات وموهبة كبيرة.. وإذا توافرت له الظروف المناسبة سيكون عندنا محمد صلاح جديد في مصر " .

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، إن اللجنة طالبت منذ عدة سنوات بتلك المطالب ، وقامت وزارة الشباب مؤخرا منذ شهرين تقريبا بتوقيع بروتوكول لاكتشاف الموهوبين في مجال كرة القدم علي مستوي مصر ، لافتا الي أن ذلك البروتوكول سيساهم في اكتشاف مواهب عديدة حيث سيسمح بزيادة نسبة المشاركة وينعكس علي كرة القدم المصرية بالإيجاب مثلما حدث في لعبة الكاراتية.