أمن المنيا يضبط 11 قطعة سلاح بحوزة 3 أشخاص في ملوي

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم الإثنين، في القبض على 3 أشخاص يقيمون في أسيوط وبحوزتهم 11 قطعة سلاح متنوعة وكمية من مخدر الحشيش للاتجار تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

و بتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة ملوي وبحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري عبارة عن 3 بنادق آلية و 8 طبنجات وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتفين محمولين".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهم.