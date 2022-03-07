الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن المنيا يضبط 11 قطعة سلاح بحوزة 3 أشخاص في ملوي

حملات أمنية
حملات أمنية

نجحت أجهزة الأمن بالمنيا، اليوم الإثنين، في القبض على 3 أشخاص يقيمون في أسيوط وبحوزتهم 11 قطعة سلاح متنوعة وكمية من مخدر الحشيش للاتجار تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

و بتقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة مركز شرطة ملوي وبحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري عبارة عن 3 بنادق آلية و 8 طبنجات وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتفين محمولين".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهم.

الأجهزة الأمنية الامن العام 3 أشخاص اسيوط 11 قطعة سلاح الحشيش

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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