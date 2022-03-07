الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ويليامز لـ عقيلة صالح: يجب الحفاظ على الهدوء فى ليبيا وإجراء الانتخابات

عقيلة صالح و ستيفاني
عقيلة صالح و ستيفاني ويليامز

جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، الإثنين، دعوتها إلى الحفاظ على الهدوء في ليبيا وعدم الانجرار للعنف.

وقالت ويليامز، في تصريحات عبر حسابها على موقع تويتر، إنها التقت اليوم في مدينة القبة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وناقشت معه بالتفصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة الاستشاري للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

 

وأضافت المستشارة الأممية إلى ليبيا: "اتفقنا على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدمًا، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت".

وجددتُ ويليامز دعوتها إلى الحفاظ على الهدوء، كما أكدت كذلك على أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، معربة عن تطلعها إلى استلام الترشيحات من مجلس النواب والدولة الاستشاري في الأيام القادمة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في وقت سابق اليوم، إن عقيلة صالح أكد خلال لقائه ويليامز اليوم على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت.

كما أكد عقيلة صالح على قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، وبأن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

وتقدم عقيلة صالح بشكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز، على دعمهما لتحقيق التوافق الليبي الليبي.

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