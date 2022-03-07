الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بقتل بطلق نارى خلال مشاجرة فى المرج

حبس
حبس

قررت النيابة العامة، اليوم الإثنين، حبس المتهمين بقتل طفل بعد إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين بقتل طفل خلال تبادل إطلاق النيران في مشاجرة نشبت بمنطقة المرج بسبب خلافات نسب بينهم، بعدما تم إعداد الأكمنة وتم القبض عليهم.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص مصرع طفل يدعى "مصطفى" 13 سنة، مصاب بعيار ناري، وإصابة شقيقه "محمد " 22 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات سابقة بين الطرفين وقاموا برفع العديد من الأحكام القضائية بسبب خلافات نسب، ويوم الواقعة توجه المتهمون لمحل إقامة الضحايا لإجبارهم على التنازل، فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحد المتهمين بإطلاق النار على المجني عليهم وتوفى طفل وأصيب شقيقه ونقلا إلى المستشفى، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل.

النيابة العامة المرج حبس المتهمين قتل طلق ناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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