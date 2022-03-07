الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بروتوكول تعاون لإنشاء أكاديمية تدريب الكوادر التكنولوجية للعمل بالبنك الأهلى (صور)

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

وقع معهد تكنولوجيا المعلومات «ITI » والبنك الأهلي المصري اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون لإنشاء أكاديمية تدريب مشتركة لإعداد كوادر متخصصة بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك فى التخصصات التكنولوجية المختلفة.

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شهد فعاليات توقيع بروتوكول التعاون الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وبحضور المهندس عاطف حلمى عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

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ووقع البروتوكول الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI و داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ، بحضور شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وعدد من قيادات كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الأهلى المصرى.

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ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين البنك الأهلى المصرى ومعهد تكنولوجيا المعلومات فى بناء كفاءات متخصصة فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة وعالية الطلب لاسيما المتعلقة بأمن المعلومات ومراكز البيانات وتجربة المستخدم.  

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وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون  يأتى فى اطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى ترتكز منهجية العمل بها على خلق فرص واعدة فى التدريب التقنى لصقل المهارات الرقمية للشباب فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومنها الأمن السيبرانى وتحليل البيانات، مؤكدا ان القطاع المصرفى يعد أحد أهم القطاعات الحيوية بالدولة حيث تأتى أهمية هذه الشراكة فى اعداد الكفاءات اللازمة على  النحو الذى يسهم فى سد الفجوة بين الدراسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل فى القطاع المصرفى فى ضوء التطورات التكنولوجية.

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وأوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن استثمار البنك الأهلى المصرى يأتى مرتكزاً على فلسفة البنك التى أرساها طوال سنوات عمله فى سوق العمل والخاص بأهمية الاستثمار فى العامل البشرى، وأن هذه الأكاديمية تمثل نموذجاً لهذه الفلسفة التى ينتهجها البنك وخاصة فى مجال أمن المعلومات كمرحلة أولى تتبعها مزيد من التخصصات فى ضوء نتائج المرحلة الأولى.

وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أن الأكاديمية ستقدم هذه المهارات بالتعاون مع الشركات الدولية المتخصصة لتعظيم المحتوى التقنى فى تخصصات أمن المعلومات، وكذلك المهارات الشخصية المرتبطة بطرح سيرته وخبراته على منصات العمل الإلكترونية، وتتويج ذلك بالشهادات الدولية المتخصصة فى هذا المجال.

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فيما أفادت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن هذا التعاون خطوة أولى بين البنك والمعهد سوف يليها عدد من المبادرات المستهدفة الاستثمار فى الكادر البشرى وتأهيلهم لفرص التكنولوجيا المتنامية.

وتصل مدة التدريب إلى 570 ساعة فى كل تخصص، وتنتهي فعاليات التدريب بإقامة عدد من الهاكثونات والمسابقات المتخصصة بآليات تتيح فيها جزء من التحديات التى تهم أعمال البنك لأخذها فى الاعتبار ضمن اختيار أفضل العناصر. وستوفر الأكاديمية فرص توظيف لعدد محدود من المتدربين المميزين.
 

عمرو طلعت وزير الاتصالات هشام عكاشة البنك الأهلي المصري إنشاء أكاديمية تدريب مشتركة إعداد كوادر متخصصة

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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