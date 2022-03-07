تخريج 50 متعافيًا بمركز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان (فيديوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي «فيس بوك» فيديو جراف لتخرج 50 متعافيا جديدا من إدمان المواد المخدرة بمركز العزيمة التابع للصندوق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ونقل عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤكدا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين، وتكثيف برامج الإرشاد الأسرى والتدريب المهني، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن برنامج «العلاج بالعمل».