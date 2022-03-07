الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخريج 50 متعافيًا بمركز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان (فيديوجراف)

علاج الإدمان
علاج الإدمان

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي «فيس بوك» فيديو جراف لتخرج 50 متعافيا جديدا من إدمان المواد المخدرة بمركز العزيمة التابع للصندوق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

ونقل عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤكدا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين، وتكثيف برامج الإرشاد الأسرى والتدريب المهني، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن برنامج «العلاج بالعمل».

البحر الاحمر التضامن الاجتماعي صندوق مكافحة الادمان وزيرة التضامن الاجتماعي المراكز العلاجية الخط الساخن المواد المخدرة وزيرة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

مصرع 2 وإصابة 9 جراء انفجار صومعة غلال فى مطحن بالمنيا

وسائل يمكن من خلالها الإبلاغ عن أي غلاء في الأسعار

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

مسلسلات رمضان 2022.. قناة ON تطرح البوسترات الدعائية لمسلسلات رمضان

بروتوكول تعاون لإنشاء أكاديمية تدريب الكوادر التكنولوجية للعمل بالبنك الأهلى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران