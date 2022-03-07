قائمة مسلسلات رمضان 2022.. و«المتحدة» تشارك بـ14 عملاً فنيًا

أقل من 30 يوما تفصلنا عن شهر رمضان مبارك، والذي سيبدأ فيه ماراثون المسلسلات، وتشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني لعام 2022، بـ14 عملا فنيا.

وتستعرض "الدستور" قائمة المسلسلات في سياق السطور التالية:

الاختيار 3

ملحمة "الاختيار"، وهي ستحكي عن بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، وسيشارك بها كل من النجم أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وسيد رجب، ومحمد رياض، بجانب عدد كبير من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

هجمة مرتدة 2.. العائدون

النجم أمير كرارة يقوم ببطولة الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة- العائدون" في موسم رمضان 2022، ويشاركه البطولة النجوم: محمود عبد المغني وأمينة خليل وأحمد الأحمد وغيرهم، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

جزيرة غمام

يشارك به الفنان طارق لطفي في السباق الدرامي 2022 مع الفنانة مي عز الدين والفنان فتحي عبد الوهاب ورياض الخولي وأحمد أمين ومحمود البزاوي ومحمد جمعة وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

المشوار

المشوار من بطولة الفنان محمد رمضان والمخرج محمد ياسين والكاتب محمد فريد برفقة كلٍ من إياد نصار وصبري فواز وأحمد كمال وصبري عبد المنعم وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل وغيرهم، من إنتاج محمد السعدي شركة media hub "سعدي- جوهر".

ملف سري

يخوض الفنان هاني سلامة، سباق دراما رمضان 2022، بمسلسل "ملف سري" من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع "ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز"، ويشارك في بطولة المسلسل النجوم: عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف.

دايما عامر

ويخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2022، الفنان مصطفى شعبان، من خلال مسلسل "دايما عامر"، مع لبلبة، ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، كريم عفيفي، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، وعمرو عبد الجليل وغيرهم، من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.

الكبير أوي 6

يخوض النجم أحمد مكي السباق الدرامي من خلال الجزء السادس من مسلسله الشهير "الكبير أوي"، ويشارك إلى جانبه الكثير من النجوم وبينهم: رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

راجعين يا هوا

يخوض النجم خالد النبوي، سباق رمضان 2022، بمسلسل "راجعين يا هوا" مع المخرج محمد سلامة، والمؤلف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، مع النجوم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدى المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبدالعزيز وسلمى أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخي وغيرهم.

فاتن أمل حربي

تخوض النجمة نيللي كريم، سباق دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي" من تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل، ويشاركها البطولة النجوم: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت وفادية عبد الغني وغيرهم، من إنتاج شركة "العدل جروب".

يوتيرن

خوض النجمة ريهام حجاج، موسم مسلسلات رمضان المقبل، من خلال مسلسل "يوتيرن" مع النجوم: نورهان، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".

أحلام سعيدة

تخوض الفنانة يسرا، السباق الرمضاني لعام 2022 برفقة كلٍ من الفنانة غادة عادل ومي كساب، في بطولة مسلسل "أحلام سعيدة" المقرر عرضه في رمضان 2022، من تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".

مكتوب عليا

يشارك النجم أكرم حسني في موسم رمضان 2022 بمسلسل "مكتوب عليا" مع المخرج خالد الحلفاوي، والنجوم: عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، ومحمود السيسي وغيرهم، من تأليف إيهاب بليبل.

suits بالعربي

يشارك الكثير من نجوم الفن في النسخة العربية من مسلسل suits، في رمضان 2022، وفي مقدمتهم: آسر ياسين، ريم مصطفى، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، ومحمد شاهين وغيرهم، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي.

في بيتنا روبوت ٢

من بطولة هشام جمال وليلى زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة.