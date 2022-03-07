تفاصيل اختبارات طلاب «الرابع الابتدائى» لشهرى فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسى الثانى

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، تفاصيل عقد اختبارات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022، وجاءت جداول الاختبارات كالتالي.

آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي



وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022.

ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل، وأشار إلى أن يكون عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤالا وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

ويسرى الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.

في سياق منفصل أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارين بشأن التعليم الخاص وتعديلات بتاريخ 2 فبراير 2022، ونشر اليوم الإثنين الموافق 7 مارس 2022 بجريدة الوقائع الرسمية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قانون التعليم ، بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية، تقرر تسديد لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الآتي:

_ رسم 15 ألف جنيه عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة، وذات الرسم عند تجديد الترخيص لصالح الصندوق

_ رسم مقداره 5 آلاف جنيه مقابل كل تغيير في البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.

كما تقرر أيضا تسديد المبالغ الآتية لصندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية.

_ رسم مقداره 25 ألف جنيه عن كل توسع في الترخيص أو إضافة فصول جديدة، أو تغيير نوعية المناهج، أو تجديد معادلة المناهج لصالح صندوق المشروعات التعليمية

_ رسم مقداره 30 ألف جنيه عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" دولية" وذات الرسم عن تجديد الترخيص.