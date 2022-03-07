«الإسعافات الأولية» برنامج تدريبي في «تمريض عين شمس»

نظم اليوم مركز تطوير التعليم بكلية التمريض جامعة عين شمس البرنامج التدريبي للجدارات الإدارية للموظفين والإداريين بالكلية بعنوان «الإسعافات الأولية» تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سحر موسي عميد الكلية، وإشراف الدكتور صباح متولي محمد مدير مركز تطوير التعليم بالكلية.

وأوضحت الدكتورة سحر موسي أن الدورة التدريبية تهدف إلى تثقيف وتوعية الموظفين والعاملين بالكلية وزيادة مهاراتهم الفنية بما يصب في رفع مستوى الكلية.

وأشارت إلى انه حاضر بالبرنامج أ.م.د. منى نصر ابراهيم بقسم التمريض الباطني الجراحي، حيث تضمن البرنامج مبادئ الإسعافات الأولية، والتدريب على كيفية التعامل مع الصدمة والاغماء، الانعاش القلبي الرئوي، الكسور بأنواعها، حالات التسمم، الحقن العضلي والوريدي وتحت الجلد وفى الجلد، وشرح كيفية التعامل مع النزيف والحروق.