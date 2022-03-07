الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: برامج لعلاج الإدمان للفئات المختلفة فى مناطق بديلة العشوائيات

علاج الإدمان
علاج الإدمان

حرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الالتقاء بالكوادر التطوعية من أبناء المناطق المطورة  بديلة العشوائيات.

وأكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات خاصة مع دليل المهارات الحياتية للأطفال لرفع الوعى لديهم بأضرار التدخين بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال، لافتا إلى أنه تم تدريب هؤلاء الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعي وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من  النشء والشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030.

و‫يتضمن دليل المهارات الحياتية عدة أنشطة وألعاب ترفيهية سيتم تنفيذها في المناطق المطورة خلال الأيام المقبلة لتنمية الوعى لدى الأطفال وغالبية هذه الأنشطة مرتبطة بالبعد عن التدخين وأضرار تعاطى المخدرات وذلك لرفع الوعى لدى الأطفال بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية تنشط العقل وتحفز على التفكير وتستهدف رفع الابتكار لدى الأطفال كذلك تنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان.

وفى سياق متصل، أكد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على حرص الصندوق على استمرار تنفيذ برامج التوعية داخل القرى المستهدفة  من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطى المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة.

قرارات وزيرة التضامن رؤية مصر 2030 مكافحة المخدرات العشوائيات علاج الإدمان

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