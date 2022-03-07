«القباج»: 5 مليارات جنيه سنويًا دعم نقدي لذوي الإعاقة‎

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في ندوة حول «أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة» التي تنظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتكريم الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين علي ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو وأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس، وأبطال الباراتايكوندو بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واللواء هاني نبيه الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ماجد جامع منسق المروعتين بمؤسسة هانس زايدل الألمانية، مكتب مصر، والدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم 5 مليارات جنيه سنويًا دعما نقديا للأشخاص ذوي الإعاقة‎، كما يتم دعم ما يزيد علي ٣٠٠ ألف طالب من ذوي الإعاقة بتحمل مصروفاتهم الدراسية وسيزيد هذا العدد لنصف مليون طالب كي لا يحرم أحد من التعليم، بالإضافة إلي توفير مترجم الإشارة على مستوى الجامعات المصرية وتحمل التكلفة كما لدينا ما يزيد علي ٦٣٠ هيئة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة"، لافتة إلى مراعاة تضمين الأنشطة الرياضية في مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، حيث أن ممارسة الرياضة عامل مؤثر في حياة الأشخاص ولابد أن تدرج في ثقافة المواطن المصري.



وأشادت وزيرة التضامن بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضمن حقوق كل المصريين دون تمييز، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في التنمية.