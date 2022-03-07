الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يحصل على المرتبة الأولى في الشرق الأوسط لكثافة الحركة الجوية

الملاحة الجوية العراقية
الملاحة الجوية العراقية

 أعلن العراق، اليوم ، عن حصوله على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط لكثافة الحركة الجوية.

وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية  نزار إبراهيم الزيادي في بيان له، إن  مخرجات مؤتمر  MIDRMA 17، و وكالة الرقابة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO )، وأكدت الاحصائيات ان العراق احتل أكثر اربعة نقاط ازدحاما بالحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط من اصل اول خمس نقاط ، وتعتبر الأكثر زخماً واستخداما في مرور الحركة الجوية في الشرق الأوسط للعام 2021. 

وأوضح البيان إن قسم إدارة الحركة الجوية تمكن من استقطاب الحركة الجوية للاجواء العراقية بمعدلات جيدة جدا مقارنة بمعدل الرحلات الجوية للعام 2020 بسبب ظروف الجائحة. 

واشار البيان  ان الشركة دأبت منذ مطلع عام 2021 التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وشركات الطيران الدولية ومنظمة الطيران المدني ICAO، واتحاد النقل الجوي IATA/ بالإضافة إلى إدارة الطيران الفدرالي المدني الأمريكي FAA، وقيادة العمليات المشتركة وجهات اخرى معنية بمجال الطيران لاتخاذ كافة الخطوات لإنعاش حركة الملاحة الجوية في سماء العراق . 

وأكد مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، أن تحقيق الإنجاز يعكس جهود كافة العاملين في قسم إدارة الحركة الجوية بصورة عامة وشعبة العمليات الجوية بصورة خاصة التي دأبت عبر المشاركة في الاجتماعات التي تعقد من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني الاقليمية (ICAO MID ) والاطلاع على التحديثات المستمرة لمتطلبات الملاحة الجوية العالمية بكوادر عراقية فتية وطنية منحت الفرصة فأبدعت. 

العراق الحركة الجوية الشرق الأوسط المرتبة الأولى للمنظمة الدولية للطيران عراقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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