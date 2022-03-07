روسيا: تدمير 2396 منشأة عسكرية منذ بدء العمليات في أوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن تدمير 3296 منشأة عسكرية، وقالت: "إن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول".



وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان اليوم الإثنين- أن "المتطرفين القوميين استخدموا حوالي 150 مدنيًا أمس كدروع بشرية في مدينة ماريوبول، وأطلقوا النار على قوات دونيتسك".



وأضافت أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات من طراز "سو-27" في منطقة بولتافا، وطائرة من طراز "سو-25" في منطقة جوستوميل، وطائرتين مروحيتين من طراز "مي-24" في منطقة ماكاروف، بالإضافة إلى 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.. مشيرة إلى أن قوات تابعة لإقليم "لوجانسك" تقدمت لمسافة ستة كيلومترات وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكانية.