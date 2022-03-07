الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تدمير 2396 منشأة عسكرية منذ بدء العمليات في أوكرانيا

روسيا
روسيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن تدمير 3296 منشأة عسكرية، وقالت: "إن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول".


وذكرت وزارة الدفاع الروسية- في بيان اليوم الإثنين- أن "المتطرفين القوميين استخدموا حوالي 150 مدنيًا أمس كدروع بشرية في مدينة ماريوبول، وأطلقوا النار على قوات دونيتسك".


وأضافت أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات من طراز "سو-27" في منطقة بولتافا، وطائرة من طراز "سو-25" في منطقة جوستوميل، وطائرتين مروحيتين من طراز "مي-24" في منطقة ماكاروف، بالإضافة إلى 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.. مشيرة إلى أن قوات تابعة لإقليم "لوجانسك" تقدمت لمسافة ستة كيلومترات وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكانية.

موسكو أوكرانيا العمليات في أوكرانيا الدفاع الروسية روسيا

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