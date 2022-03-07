الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية توافق على خريطة مساعدات إقليمية لصالح لوكسمبورج

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خريطة لوكسمبورج لتلقى مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2027، وذلك في إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة "RAG".
جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية على موقعها الإلكتروني، أوضحت فيه أن إرشادات "RAG"- التي اعتمدتها المفوضية في 19 أبريل 2021 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2022- ستُمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلًا في اللحاق بالركب، وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبي.
وأضاف البيان أن هذه الإرشادات ستوفر أيضًا إمكانيات متزايدة للدول الأعضاء لدعم المناطق التي تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان؛ للمساهمة بشكل كامل في التحولات الخضراء والرقمية.

في الوقت نفسه، تحتفظ RAG المنقحة بضمانات قوية لمنع الدول الأعضاء من استخدام الأموال العامة لتحفيز نقل الوظائف من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى، وهو أمر ضروري للمنافسة العادلة في السوق الموحدة.
ونوه بأن خريطة المساعدات الإقليمية في المجر تحدد مناطق لوكسمبورج المؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، وتحدد الخريطة أيضًا أقصى كثافة للمساعدات في المناطق المؤهلة، مع الأخذ في الاعتبار بأن نسبة كثافة المعونة هي الحد الأقصى لمقدار المساعدات التي تتلقاها الدولة لمنحها لكل مستفيد، معبرًا عنها كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار المؤهلة.
وبموجب هذه الإرشادات، ستكون المناطق التي تغطي 7.50% من سكان لوكسمبورج مؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، من بينها مناطق بيتمبورج ودوديلانج ووينسلر، استنادًا إلى متوسط ​​نصيب الفرد في باقي دول الاتحاد الأوروبي.

بروكسل المفوضية الاوروبية لوكسمبورج بلجيكا

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وائل لطفي

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