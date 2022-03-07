تزور مصر الخميس.. من هي ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي؟

من المرتقب أن نزور ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي مصر الخميس 10 مارس، ضمن جولة موسعة تجريها بعدة دول تشمل إسبانيا والمغرب والجزائر، لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية، كجزء من الدور الذي تلعبه واشنطن للتسوية السياسية للأزمة.

ووفقا لبيان رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية، تتوجه النائبة ويندي شيرمان إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومان (10 و11 مارس) في ختام جولتها الذي بدأتها يوم 4 مارس بزيارة مدينتي إسطنبول وأنقرة في تركيا والعاصمة الإسبانية مدريد ومدينتي الرباط والدار البيضاء في المغرب وكذلك الجزائر.

ومن المقرر أن تلتقي نائبة وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارتها مصر بوزير الخارجية سامح شكري وغيره من كبار المسؤولين المصريين في القاهرة، كما تلتقي نائبة الوزير برئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، حيث تستضيف جلسة نقاش مع دعاة مصريين في حقوق الإنسان وتلتقي كذلك بالشباب المصري.

وترصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن نائبة وزير الخارجية الأمريكي:

من هي ويندي شيرمان؟

ويندي شيرمان سياسية ودبلوماسية أمريكية، تشغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي منذ ابريل 2021، وقبل تولي هذا المنصب، عملت شيرمان استاذة ومديرة مركز القيادة العامة في كلية هارفارد كيندي، كما كانت أيضًا زميلة أولى في مركز بلفر للعلوم والشؤون الدولية بالمدرسة، ومستشارة أولى في مجموعة أولبرايت ستونبريدج.

تنحدر شيرمان من أسرة يهودية الأصل، ولدت عام 1949 في مدينة بالتيمور، وتخرجت من جامعة بوسطن بمجال علم الاجتماع والدراسات الحضرية عام 1971، حصلت على درجة الماجستير في العمل الاجتماعي من جامعة ماريلاند في عام 1976، وكانت عضوة في الحزب الديمقراطي الأمريكي.

كما عملت نائب الوزير شيرمان منسقة للسياسات بشأن كوريا الشمالية، وشغلت منصب نائبة الخارجية للشئون السياسية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في الفترة من 2011 لـ 2015، حيث سافرت إلى 54 دولة، وتولت قيادة المفاوضات مع إيران في الاتفاق النووي في عام 2015.

كما قادت فريق التفاوض الأمريكي الذي توصل إلى اتفاق بشأن خطة عمل شاملة مشتركة بين مجموعة 5 + 1 والاتحاد الأوروبي، من بين إنجازات دبلوماسية أخرى، وحصلت على وسام الأمن القومي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وكانت جزءاً من مهمة استثنائية، قبل 23 عاماً، بقيادة وزير الدفاع السابق ويليام بيري، لمحاولة إبرام صفقة مع كوريا الشمالية.

عملت شيرمان في السابق في وزارة الخارجية كمستشارة في عهد وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، وكمستشارة خاصة للرئيس كلينتون ومنسقة السياسة بشأن كوريا الشمالية، وكمساعد وزير الخارجية للشؤون التشريعية في عهد الوزير وارن كريستوفر. كما عملت سابقًا في المجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس، وترأست مجلس إدارة منظمة أوكسفام أمريكا، وخدمت في مجلس سياسة الدفاع بوزارة الدفاع الأمريكية ولجنة الكونجرس لمنع أسلحة الدمار الشامل والانتشار والإرهاب.