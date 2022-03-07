مسلسلات رمضان 2022.. آسر ياسين بقدرات خارقة في «سوتس»

يواصل النجم آسر ياسين تصوير دوره في عمله الجديد مسلسل سوتس المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بشكل حصري على شاشة قنوات سي بي سي من إنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية في واحد من أقوى مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل سوتس رمضان 2022

انتهى وطاقم عمله من ما يقرب من أداث العمل الجديد. ويظهر آسر ياسين خلال العمل الجديد في دور وشكل مختلف من خلال شخصية شاب مختلف تقوده الأقدار للعمل في مكتب محام مخضرم بالرغم من عدم استكماله لدراسة القانون إلا أن المحامي يقرر الاستعانة به بعد اختباره واكتشاف أنه لديه قدرات خارجة من خلال الذاكرة الفوتوغرافية التي يمتلكها والذكاء الكبير والدعاء والمناورة ويكون معه فريقا للتعامل مع كل الخصوم وبالرغم من التناغم الكبير بين الثنائي إلا أنهما يظهران العكسر أمام الناس.

وخلال الساعات الماضية أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل سوتس بوسترا دعائيا تصدره النجمان آسر ياسين وأحمد داود البوستر الدعائي لمسلسل “سوتس بالعربي” والذي انطلق مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال المسلسل الجديد يتواجد الف

أن أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

أبطال مسلسل سوتس بطولة آسر ياسين

ويشارك في بطولة مسلسل سوتس بجوار الفنان آسر ياسين كلا من الفنان أحمد داود والفنانة صبا مبارك، بمشاركة كلا من ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.