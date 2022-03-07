الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. آسر ياسين بقدرات خارقة في «سوتس»

مسلسل سوتس
مسلسل سوتس

يواصل النجم آسر ياسين تصوير دوره في عمله الجديد مسلسل سوتس المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بشكل حصري على شاشة قنوات سي بي سي من إنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية في واحد من أقوى مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل سوتس رمضان 2022

انتهى وطاقم عمله من ما يقرب من أداث العمل الجديد. ويظهر آسر ياسين خلال العمل الجديد في دور وشكل مختلف من خلال شخصية شاب مختلف تقوده الأقدار للعمل في مكتب محام مخضرم بالرغم من عدم استكماله لدراسة القانون إلا أن المحامي يقرر الاستعانة به بعد اختباره واكتشاف أنه لديه قدرات خارجة من خلال الذاكرة الفوتوغرافية التي يمتلكها والذكاء الكبير والدعاء والمناورة ويكون معه فريقا للتعامل مع كل الخصوم وبالرغم من التناغم الكبير بين الثنائي إلا أنهما يظهران العكسر أمام الناس.

وخلال الساعات الماضية أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل سوتس بوسترا دعائيا تصدره النجمان آسر ياسين وأحمد داود البوستر الدعائي لمسلسل “سوتس بالعربي” والذي انطلق مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال المسلسل الجديد يتواجد الف

أن أحمد داود وآسر ياسين في إطار أحداث المسلسل بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، وهما مايك روس وهارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية من المسلسل، والذي يتعرفا على بعضهما في وقت مبكرًا ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

أبطال مسلسل سوتس بطولة آسر ياسين

ويشارك في بطولة مسلسل سوتس بجوار الفنان آسر ياسين كلا من الفنان أحمد داود  والفنانة صبا مبارك، بمشاركة كلا من ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.4 على موقع IMDb.

مسلسل سوتس رمضان 2022 آسر ياسين النجم آسر ياسين مسلسل سوتس الموسم الرمضاني شاشة قنوات سي بي سي سي بي سي المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

المتاجرون بالفكر

تاج الدين: مصر تخطت المرحلة الصعبة من انتشار كورونا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

700 جنيه زيادة فى سعر طن الأرز الشعير لدى تجار الجملة

رئيس «اللوفر» تزور المتحفين المصرى بالتحرير والقومى للحضارة بالفسطاط

لتزوير بيان مخالفات.. تأجيل محاكمة 4 مهندسين بحي العمرانية ومالك عقار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا