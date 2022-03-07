رئيس «مياه البحيرة» يوجه بالبدء في تنفيذ الوصلات المنزلية بقرى «حياة كريمة»

وجه المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، بالبدء في أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية لعدد 15 قرية بمراكز وادي النطرون بأبو المطامير، والتي تخطى نسب تنفيذها 70%، مع التأكيد علي انهاء حصر باقي الوصلات المنزلية للقري التي تعدي نسبة تنفيذها 50% من إجمالي 272 قرية وتابع.

وبحسب بيان للشركة القابضة الأم، شدد المهندس محمد سعيد نشأت، على الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية للمياه للمناطق المحرومة، والتي تم مد شبكات مياه لها، بالإضافة إلى حصر الوصلات المنزلية المطلوبه لمشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب لقرى ومراكز حياة كريمة بمحافظة البحيرة، ليتم تكليف المقاولين بالبدء في العمل بها.

جاء ذلك أثناء اجتماع المهندس محمد سعيد نشأت، مع رؤساء القطاعات “التخطيط - المشروعات - المياه - الصرف الصحي” و رؤساء لجان حياة كريمة و مديري فروع وشبكات مياه الشرب و الصرف الصحي بمراكز “دمنهور - كفر الدوار - حوش عيسي - أبوحمص - أبو المطامير - وادي النطرون”.

وكلف رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة رؤساء قطاعات الشركه بالمتابعة اليومية لتطور الأعمال ومعدلات تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها، وفقا للجدول الزمني المخطط، والالتزام بإجراءات المواصفات الفنية وجودة العمل والسلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال، مضيفا أن مبادرة "حياة كريمة" تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.