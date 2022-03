مركز التطوير المهنى بكلية الهندسة جامعة المنصورة يناقش مستقبل سوق العمل

نظم مركز التطوير المهني بكلية الهندسة جامعة المنصورة المائدة المستديرة ولقاء رواد الأعمال بعنوان " مستقبل سوق العمل والواقع الافتراضي والميتا فيرس ودور جامعة المنصورة فى مواكبة هذا التطور" بمقر المركز بكلية الهندسة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ،وريادة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة.

وتمت خلال المائدة المستديرة مناقشة المحاور التالية: إيجابيات و سلبيات الواقع الإفتراضي على سوق العمل الحالي ، أثر الواقع الإفتراضي على نوعية الوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل ، الدور المتوقع من الجامعة والمركز الجامعي للتطوير المهني في دعم التوسع في استخدام الواقع الافتراضي).

بحضور ممثلى منظمة العمل, ممثلى عن شركات الميتافيرس بالاضافة الى شركة انطلاق وكلية الحاسبات والمعلومات ولفيف من شركات القطاع الخاص من القاهرة الأسكندرية والمنصورة ( VIA VR, Vlaby, The Orient Museum, Meta Studio, ORDOchao, Nash2, AZ Tech Solutions, Spatiocap, New Level XR, GLUED, Entlaq, Genuine Tech 4, Bedaya Development, Innovation and Entrepreneurship Center (TIEC) Mansoura and CREATIVA Innovation Hubs.)



وقد برزت أهمية هذه الطاولة المستديرة فى مواكبة الجامعة تطورات الواقع الافتراضى ميتافيرس مع ضرورة احتياج سوق العمل للمبرمجين والمطورين التقنيين فى هذا المجال بالاضافة الى ترتيب البرامج الدراسية بما يتوائم معاستشراف المستقبل والوظائف المستقبلية التى قد تنتج من استخدام هذه التقنية وتسهيلها على البشر وتسهيلها على العالم.



وفى الختام تبادلت الشركات المشاركة ومركز التطوير المهنى بكلية الهندسة مجموعه من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم لاستمرار التعاون المستقبلى فى تنفيذ الدور المنوط به المركز.

كما شب حريق هائل بمنزل بإحدى قرى الدقهلية مما ادى لاصابه شخص ونجله باختناق وحروق.



ورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بالدور التاني بقرية الرياض التابعة لمركز منية المصر ملك المواطن جمال احمد ابراهيم 36 عاما.



تمكن الاهالي وسيارات الحماية المدنيه من اخماده وتم احتراق بعض من محتويات الشقه واصيب الاب ونجله احمد 9 اعوام بحالة اختناق وحروق وذالك بسبب ماس كهربائي تم ننقلهما الي مستشفي النصر وجار عمل المحضر اللازم.