تأمين مباراة الزمالك والجونة الليلة ضمن منافسات الدورى الممتاز

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك مع الجونة باستاد القاهرة فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية غرف عمليات لتأمين المباراة والجماهير، وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع، من خلال الانتشار الأمني على شكل "دوائر أمنية".

ويدخل فريق الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل فى لقاء واحد، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 20 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 11، فيما يدخل فريق الجونة المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مبارايت، وخسر 4، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.