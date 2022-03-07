الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بأسلوب الخطف.. ضبط 3 عاطلين سرقوا هاتف سيدة بمصر القديمة

حبس
حبس

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي، بعد خطفهم هاتف سيدة أعلى الطريق الدائري بمصر القديمة بمحافظة القاهرة.

و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حال ركوبه دراجة نارية، عقب قيامه بالاشتراك مع آخر بخطف هاتف محمول من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبإجراء التحريات بأماكن تردد الأخير تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبطه. 

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزة المتهم الأول، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف المحمول، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة مديرية أمن قسم شرطة الطريق الدائري تشكيل عصابي

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