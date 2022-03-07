استمرار حبس متهم بترويج مخدر الهيروين فى التجمع لمدة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بالتجمع.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة، أمكن ضبطه وعُثِرَ بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرامًا، 250 جراما من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.