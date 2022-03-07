ضبط 34 بدال تمويني لتلاعبهم في أسعار السلع بمحافظه الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل الوزارة حملة مكبرة لضبط المخالفين والمتلاعبين في أسعار السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 34 بدال تمويني و جمعيتين يقومون بالتلاعب بأسعار السلع التموينية وعدم الإعلان عنها .

كما تم تحرير 18 محضر ضد أصحاب مخابز سياحية والمنشآت التي تقوم بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها و تحريز كافة المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

وفى سياق متصل، تمكنت حملة من مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبرى، وحررت 19 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه جمهورية مصر العربيه لدعم منظومة الخبز لدعم المواطن