رئيس جهاز العبور يتابع أعمال التطوير وإزالة التعديات والمخالفات بأحياء المدينة

قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه المهندس حمدي عبد القوي، نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير وإزالة التعديات والمخالفات ببعض الأحياء بالمدينة، وإعادة الشيء لأصله طبقاً لشروط التراخيص الصادرة لقطع الأراضي.

وخلال الجولة تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال التطوير ورفع كفاءة بازار العبور (شارع مصر) واستكمال توصيل المرافق لباكيات المشروع وإنشاء دورات المياه والمبني الإداري، تيسيراً على المواطنين ولخدمة شاغلي الباكيات ومرتادي البازار، وكذا استحداث أعمدة إنارة جديدة مزودة بكشافات "ليد" لرؤية بصرية أفضل ولسهولة تحرك مرتادي البازار.

وشملت جولة رئيس الجهاز، تفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بمشروع الإسكان "JANNA" بمركز المدينة ومتابعة إنشاء حمام السباحة والمبنى الاجتماعى، وأعمال تدعيم خط الصرف الصحي وإعادة الشئ لأصله بالطريق المحوري للحي الأول.



وفى ختام جولته، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان جمال عبدالناصر (ميدان الروضة ) الرابط بين الأحياء الأول والثاني والثالث وجارٍ تجميل المشَّايات والممرات برسومات ديكورية.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم تشكيل عدة حملات غلق وتشميع وإزالة إشغالات والباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة والحدائق العامة وتصحيح أوضاع بعض القطع السكنية والتجارية وإعادة الشئ لأصله، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة والتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم لإعادة الواجهة الحضارية والانضباط الأمني للمدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 38 قرارغلق وتشميع وسحب عداد الكهرباء بعددٍ من قطع الأراضي بالحي التاسع، لمخالفات استغلال بدرومات وأدوار أول وأرضي بأنشطة مخازن ومكاتب إدارية وغير ذلك من مخالفات تغيير النشاط، وتعتبر هذه الأنشطة مخالفة للغرض المخصص من أجله القطع والوحدات ومخالفة لشروط التراخيص، وكذا تم إزالة مبانٍ مخالفة بالدور الثاني بمنطقة التبة بالحي الأول.

وفي ذات السياق، قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، إنه تم شن حملات نهارية وليلية لإزالة إشغالات وباعة جائلين على مستوى أحياء المدينة المختلفة تحت إشراف إدارات الأحياء والنظافة والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة المرافق، حيث استهدفت الحملات بعض الأحياء والمراكز التجارية، وأسفرت عن ضبط مركبات توك توك وتروسيكلات وعربات بيع أطعمة وفاترينات مخالفة وتم التحفظ عليها بمقر الجهاز.

وأشار رئيس جهاز العبور إلى أنه تم المرور على المحاور الرئيسية للمدينة والشوارع الداخلية، وكذا محيط المساجد الكبرى لرفع الإشغالات الموجودة والحد من ظاهرة الباعة الجائلين المفترشين للشوارع والأرصفة والحدائق العامة، وتم رفع كافة الإشغالات بالمركز التجارية ومحيطها والممرات الداخلية وبين العمارات.