لـ2 مايو.. تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بـ «مذبحة ابو حزام»

قررت محكمة نجح حمادي، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب مذبحة ابو حزام، لليوم الثانى من دور شهر مايو مع استمرار حبسهم.

كان قد أمر أحمد الصراف قاضي المعارضات بمحكمة نجع حمادي، باستمرار حبس المتهمين الثلاث مرتكبي مذبحة «أبو حزام» 15 يوما، والمتهمين هم: محمود سامى عبد الشكور العامل الاجري بناحية ابو حزام، وإسماعيل إبراهيم محمد وعاطف عبد الحميد ابوزيد، المتهمون بارتكاب مذبحة «ابو حزام» والتي راح ضحيتها 10 واصيب 9 خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق.

كانت تحريات النقيب احمد البنا معاون مباحث نجع حمادى، ارتكابهم وآخرين الواقعة تبين من التحقيقات أن المتهم الأول محمود سامى عبد الشكور تم ضبطة بحوزتة بندقية آلية أما المتهمين إسماعيل إبراهيم محمد وعاطف عبد الحميد ابوزيد لم يتم أسلحة بحوزتهما وفي التحقيقات التي تابعها ميدانيا وتحقيقيا المستشار مصطفى عباس المحامي العام الأول لنيابات قنا، وانكر المتهمون الثلاث ارتكابهم الواقعة عللوا اتهامهم بارتكاب المذبحة لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين المجنى عليهم.