الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لـ2 مايو.. تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بـ «مذبحة ابو حزام»

محكمة
محكمة

قررت محكمة نجح حمادي، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بارتكاب مذبحة ابو حزام، لليوم الثانى من دور شهر مايو مع استمرار حبسهم.

كان قد أمر أحمد الصراف قاضي المعارضات بمحكمة نجع حمادي، باستمرار حبس المتهمين الثلاث مرتكبي  مذبحة «أبو حزام» 15 يوما، والمتهمين هم: محمود سامى عبد الشكور  العامل الاجري بناحية  ابو حزام، وإسماعيل إبراهيم محمد وعاطف عبد الحميد ابوزيد،  المتهمون بارتكاب مذبحة «ابو حزام» والتي راح ضحيتها 10 واصيب 9 خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق.

كانت تحريات النقيب احمد البنا معاون مباحث نجع حمادى، ارتكابهم وآخرين الواقعة تبين من التحقيقات أن المتهم الأول محمود سامى عبد الشكور  تم ضبطة بحوزتة بندقية آلية أما المتهمين إسماعيل إبراهيم  محمد  وعاطف عبد الحميد ابوزيد لم يتم أسلحة بحوزتهما وفي التحقيقات التي تابعها ميدانيا وتحقيقيا المستشار مصطفى عباس المحامي العام الأول لنيابات قنا، وانكر المتهمون الثلاث  ارتكابهم الواقعة عللوا اتهامهم بارتكاب المذبحة لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين المجنى عليهم.

معاون مباحث قاضي المعارضات قنا تحقيق محاكمة المتهمين مباحث نجع حمادي استمرار حبس المتهمين أحمد الصراف حبس المتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 7-3-2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 7-3-2022

أجواء معتدلة وشبورة تصل حد الضباب.. الأرصاد توضح حالة الطقس لـ٧٢ ساعة

استقرار الجنيه مقابل الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

وزير الري يكشف عن مشروعات مياه تُنفذّها مصر بجنوب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى