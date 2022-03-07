الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 384 شابًا بينهم 30 «قادرون باختلاف» في البحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، 384 شاباً، منهم 30 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1138 شابا ، فضلاً عن توفير 142  فرصة عمل .

وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 675 عاملا، ورخصة  مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وحفظ 3 تراخيص عمل لأجانب ، وتجديد 6 تراخيص عمل لـ6 أجانب آخرين وتسجيل وبحث 15 ملفاً للأجانب يعمل في نطاق المحافظة، فضلاً عن صرف 500 جنيه رعاية صحية لعامل غير منتظم من المسجلين بالمديرية.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي  مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضي قامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية  من خلال مفتشي العمل على   345   منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 142 منشأة ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً سلامة وصحة مهنية ، وعمل 6  ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 81 منشأة يعمل بها 8413 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف عبد الراضي، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر تلقت 56 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 15 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 6 شكاوى، وتبقى 29  شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر فرصة عمل قانون العمل السلامة والصحة المهنية

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