الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الحجار» يعود لغناء تترات مسلسلات رمضان فى «جزيرة غمام»

الفنان الكبير علي
الفنان الكبير علي الحجار

يعود الفنان الكبير علي الحجار، إلى غناء تترات الأعمال الدرامية، من خلال مسلسل «جزيرة غمام» الذى يقوم ببطولته النجم طارق لطفى، ومن المقرر عرضه خلال السباق الدرامى الرمضانى المقبل.

ويسجل هذا العمل عودة غناء «الحجار» للتترات بعد غياب دام 9 سنوات، منذ أن قدم تتر بداية ونهاية مسلسل «خلف الله» الذى تم إنتاجه عام 2013، وكان بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز.

وقد اجتمع «الحجار» الأيام الماضية مع مؤلف العمل، السيناريست والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وتمت المناقشة حول سيناريو «جزيرة غمام»، ومن ثم اجتمعا مع المخرج حسين المنباوى، وكل من الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والملحن شادى مؤنس، لخلق مادة موسيقية مغايرة، لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة لتقديم «تترات» البداية والنهاية وتزيين العمل بفواصل غنائية.

الحجار والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال

أحداث «جزيرة غمام»

تدور أحداث المسلسل فى إطار صعيدى اجتماعى، فى حقبة تاريخية بالعشرينات أي قبل 100 عام من الآن، ويناقش صراع الإخوة، حول ثلاثة إخوة نشأوا على يد أحد الشيوخ الكبار ويجسده الفنان عبدالعزيز مخيون، ومع توالي الأحداث ووفاة الشيخ تتحول حياتهم من الأخوة إلى عداء كبير، ومن ثم تتطرق الأحداث حول المشاكل التي تحدث بينهم.

أبطال «جزيرة غمام»

«جزيرة غمام» يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد، عبد العزيز مخيون، ووفاء عامر.

أشهر تترات المسلسلات التى تغنى بها علي الحجار

وكان قد قدم الفنان الكبير علي الحجار، تترات مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التى حققت نجاحا كبيرا فى تاريخ الدراما المصرية منها مسلسل «الأيام» بالتعاون مع الشاعر سيد حجاب، والموسيقار عمار الشريعى، عن سيرة عميد الأدب العربي طه حسين، بطولة أحمد زكي، سيناريو وحوار أمينة الصاوي، إخراج يحيى العلمي، عام 1979، كما قدم تتر مسلسل "النديم"، الذي أنتج عام 1982، وكان من ألحان عمار الشريعي، وكلمات الراحل عبدالرحمن الأبنودي.

وكذلك تتر «الشهد والدموع» بجزأيه الأول والثاني عام 1983 و1985 والتي تغنى بها بكلمات سيد حجاب، وألحان عمار الشريعي، أيضا والمسلسل كان سيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبدالحافظ.

 وبعدها بعام تحديدا فى 1986 قدم «الحجار» تتر مسلسل «غوايش» من كلمات سيد حجاب وألحان عمر خيرت، سيناريو وحوار محمد جلال عبدالقوي، وإخراج محمد شاكر.

وفى عام 1992 قدم تترات مسلسلات «بوابة الحلواني» من كلمات سيد حجاب وألحان بليغ حمدى، سيناريو وحوار محفوظ عبدالرحمن، إخراج إبراهيم الصحن، و«المال والبنون» بجزأيه الأول والثاني عامي 1992 و1995 من كلمات سيد حجاب، وألحان ياسر عبدالرحمن، وسيناريو وحوار محمد جلال عبدالقوي، وإخراج مجدي أبوعميرة، ومسلسل «ذئاب الجبل» وتغنى من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة، والمسلسل سيناريو محمد صفاء عامر، واخراج مجدي أبو عميرة.

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