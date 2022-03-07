تقرير برتغالى يدعو لزيارة القاهرة: أرض الأحلام وكنز لا يقدر بثمن

دعت صحيفة "جازيت دل سول" البرتغالية، إلى زيارة مصر وتحديدا مدينة القاهرة، والتي وصفتها بأنها أرض الأحلام وموطن الفراعنة والمكان الساحر.

وتابعت الصحيفة: أن مدينة القاهرة تقدم للزائررحلة لا يمكن نسيانها، وأكدت على أن مدينة القاهرة من أكثر المدن السياحية زيارة في مصر، لاسيما وهي تضم الأهرامات والقرية الفرعونية وبقايا ممفيس أكبر عاصمة قديمة لمصر فضلا عن مدينة سقارة وأهراماتها.

وحول القرية الفرعونية قالت الصحيفة: إنها تكشف وتوضح خبايا الحضارة الفرعونية القديمة، مشيرة إلى أن القرية الفرعونية تقع على ضفاف نهر النيل الذي كان العامل المؤثر والأكبر في الحضارة المصرية القديمة.

وأضافت الصحيفة: أن القاهرة هي موطن الرقص الشرقي والذي مازال يتم تقديمه حتى الآن في عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية في القاهرة.

وتابعت الصحيفة: أن السر الحقيقي للقاهرة يكمن في الحضارة الفرعونية القديمة التي مازالت تبهر العالم حتى الآن، ووصفت الصحيفة مدينة القاهرة بالكنز الأثري الذي مازال لم يتم الكشف عن كل تفاصيله وكنوزه حتى الآن، لاسيما وتعود الحضارة الفرعونية القديمة إلى قرابة سبعة آلاف عام مضت.

وأضافت الصحيفة: تستقبل مدينة القاهرة وحدها كل سنة ما يقرب من 4 ملايين سائح، لاسيما ومدينة القاهرة نقطة التقاء الماضي والحاضر، وتقع في موقع جغرافي مميز حيث تقع على ضفاف نهر النيل، الذي يزيد من سحر المدينة التي تحتضن تاريخ الفراعنة والقدماء.

ويبلغ عدد سكان القاهرة 15 مليون نسمة، وهي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الدول العربية والإسلامية، ولما لا وهي المدينة الغنية بالتاريخ والفن ولديها معارض فنية قريدة من نوعها حول العالم.

كنوز القاهرة

وقالت الصحيفة: إن مدينة القاهرة تضم عددا كبيرا من الكنوز من بينها الأهرامات الساحرة والمتحف المصري في وسط القاهرة والذي يضم قناع توت عنخ آمون الشهير، وهو أمر يطمح كل سائح برؤيته في القاهرة، فضلا عن متحف الفن الإسلامي الذي يقدم نوعا مختلفا من الحضارة والثقافة.

وتابعت الصحيفة: من أهم كنوز القاهرة الأهرامات وأبو الهول وهو يمثل أسطورة قديمة، حيث يقدم مخلوقًا أسطوريًا على جسم أسد ورأس إنسان، فضلا عن القاهرة القبطية المسيحية ومعالمها المختلفة ومتحف الفن القبطي، والكنائس القديمة العريقة في مدينة القاهرة.