نيوزيلندا تعتزم فرض عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا

قالت حكومة نيوزيلندا اليوم الإثنين إنها ستطرح تشريعا يسمح لها بفرض عقوبات هي الأولى من نوعها على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.



وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن العقوبات ستمنح البلاد القدرة على تجميد الأصول الروسية في نيوزيلندا وتمنع الأشخاص والشركات من نقل أموالهم وأصولهم إليها هربا من العقوبات التي تفرضها دول أخرى ومنع اليخوت والسفن والطائرات العملاقة من دخول مياه نيوزيلندا أو مجالها الجوي.



كما أصدرت قائمة تحظر 100 فرد من دخول نيوزيلندا.