وزير الاقتصاد الألمانى يحذر من تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا

حذر وزير الاقتصاد وحماية البيئة الألماني روبيرت هابيك من أن بلاده ستواجه وضعا صعبا في إمدادات الطاقة الشتاء المقبل، في حال انقطاع توريدات الفحم والغاز من روسيا.

وقال هابيك في حديث لقناة "ZDF": "سنتمكن من اجتياز الربيع والصيف بسهولة، لكنني أشعر بقلق قليل من الشتاء".

وأشار هابيك مع ذلك إلى أنه يدعم التخلي بأسرع وقت ممكن عن الطاقة النووية، معتبرا أنه من غير المؤكد أن تمديد تشغيل المحطات النووية سيعود بالمنفعة، وتابع: "لكن وحسبما نراه الآن الأمر ليس كذلك".

وسبق أن قال هابيك مؤخرا إنه يعارض حظر استيراد حوامل الطاقة من روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الألمانية، أن المستشار الألماني اولاد شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات قريبا.

وذكرت الحكومة الألمانية في بيان لها، أن شولتس تحدث هاتفيا مع بوتين ودعا إلى وقف كل المعارك في أوكرانيا فورا.

واستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس مشاركة جيش بلاده، وكذلك حلف الناتو، بأي شكل من الأشكال في الحرب في أوكرانيا، مؤكدا العمل على الحلول الدبلوماسية، فيما لم يستعبد زعيم المعارضة تدخل حلف (الناتو) تحت ظروف معينة.



وقال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة خلال زيارته لقيادة عمليات الجيش الألماني بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية: "لسنا جزءا من الصراع العسكري الدائر هناك (في أوكرانيا) ولن نكون كذلك... عدم مشاركة الناتو والدول الأعضاء في هذه الحرب أمر جلي بالنسبة لنا تماما".

وأكد شولتس أن الحكومة الألمانية ستبذل كافة الجهود من أجل وقف إطلاق النار، مضيفا أنه سيُجرى استغلال كل مجال دبلوماسي متاح من أجل ذلك، وقال: "الصور التي نراها بالفعل للدمار مروعة بما فيه الكفاية، ولسنا بحاجة إلى المزيد".