الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الاقتصاد الألمانى يحذر من تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا

روبيرت هابيك
روبيرت هابيك

حذر وزير الاقتصاد وحماية البيئة الألماني روبيرت هابيك من أن بلاده ستواجه وضعا صعبا في إمدادات الطاقة الشتاء المقبل، في حال انقطاع توريدات الفحم والغاز من روسيا.

 

وقال هابيك في حديث لقناة "ZDF": "سنتمكن من اجتياز الربيع والصيف بسهولة، لكنني أشعر بقلق قليل من الشتاء".

 

وأشار هابيك مع ذلك إلى أنه يدعم التخلي بأسرع وقت ممكن عن الطاقة النووية، معتبرا أنه من غير المؤكد أن تمديد تشغيل المحطات النووية سيعود بالمنفعة، وتابع: "لكن وحسبما نراه الآن الأمر ليس كذلك".

 

وسبق أن قال هابيك مؤخرا إنه يعارض حظر استيراد حوامل الطاقة من روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة الألمانية،  أن المستشار الألماني اولاد شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات قريبا.

 

وذكرت الحكومة الألمانية في بيان لها، أن شولتس تحدث هاتفيا مع بوتين ودعا إلى وقف كل المعارك في أوكرانيا فورا.

 

واستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس مشاركة جيش بلاده، وكذلك حلف الناتو، بأي شكل من الأشكال في الحرب في أوكرانيا، مؤكدا العمل على الحلول الدبلوماسية، فيما لم يستعبد زعيم المعارضة تدخل حلف (الناتو) تحت ظروف معينة.
 

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة خلال زيارته لقيادة عمليات  الجيش الألماني  بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية: "لسنا جزءا من  الصراع العسكري الدائر هناك (في أوكرانيا) ولن نكون كذلك... عدم مشاركة الناتو والدول الأعضاء في هذه الحرب أمر جلي بالنسبة لنا تماما".

 

وأكد شولتس أن الحكومة الألمانية ستبذل كافة الجهود من أجل وقف إطلاق النار، مضيفا أنه سيُجرى استغلال كل مجال دبلوماسي متاح من أجل ذلك، وقال: "الصور التي نراها بالفعل للدمار مروعة بما فيه الكفاية، ولسنا بحاجة إلى المزيد".  

روسيا روسي اقتصاد الاقتصاد الالماني الاقتصاد الالمانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

«لحوم فاسدة».. تشميع مطعم شهير فى الجيزة (فيديو)

وزير الاقتصاد الألمانى يحذر من تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا

مسلسلات رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل «راجعين يا هوا»

نقل غادة عادل إلى المستشفى.. وعكة صحية طارئة

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا لليوم الرابع

وزير الخارجية الفرنسى: لسنا فى حالة حرب مع روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

محمد العسيري

هزيمة ديستويفسكى.. وظهور مبكر لأغنياء الحرب

عبدالوهاب داود

عن أيام «الهبد الأورجانيك» و«يوم الصمت» فى «بالى»

رشا عبدالمنعم

مَن يحمينا من أن نصبح قتلة؟

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للمرأة

لواء. محسن الفحام

تنمية الأسرة المصرية.. قضية أمن قومى

جمال-أسعد

الحرب الأوكرانية والتفرقة العنصرية

لواء.حمدى البطران

الروس فى مصر (1)

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

بدأت بزيارة سرية.. خطوات إسرائيل للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب أحد أبواب الأقصى