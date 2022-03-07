قوات دونيتسك تسيطر على 68 بلدة وقرية جديدة من الجيش الأوكرانى

أعلنت جمهورية دونيتسك تحرير 68 بلدة و قرية جديدة كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأفاد مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك بأنه "حتى مساء الـ6 من مارس، حررت قواتنا 68 منطقة من سيطرة القوات الأوكرانية".

وأشار إلى أن قوات دونيتسك وصلت إلى حدود مقاطعة زابوروجيا الأوكرانية، حيث القوات الروسية.

وكانت قوات الدفاع بجمهورية دونيتسك الشعبية قالت، في بيان لها اليوم، إنه أثناء محاولة للخروج من مدينة ماريوبول عبر الممر الإنساني على طريق M23 السريع باتجاه مدينة نوفو أزوفسك، تعرضت مجموعة من المدنيين لإطلاق نار من جانب مليشيات كتيبة آزوف النازية، لتقدير أولي قتل مدنيان و أصيب 4 آخرون.

وعلى صعيد آخر، قال ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي بدأت تصبح بناءة، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية.

وسبق أن أعلنت منظمة "أطباء بلاد حدود" الدولية، عن آخر تطورات الوضع الإنساني الحالي في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقالت في بيان إن الإمدادات الغذائية نفدت ولا توجد مياه أو كهرباء وتدفئة.

وأوضح البيان أن الوضع الإنساني في ماريوبول كارثي وتم تعطيل اتصال الإنترنت و الهاتف أضرار مادية بالغة بالمستشفيات و المحلات التجارية و المباني السكنية.

وقال أحد موظفي المنظمة المتواجد داخل ماريوبول إنه من أجل الحصول على المياه، كان لا بد من جمع الثلج ومياه الأمطار.

وعبرت المنظمة عن مخاوفها على أمن موظفيها و"الآلاف من الناس الذين وجدوا أنفسهم في مثل هذه الحالة الهائلة".