النفط الأمريكى يسجل أعلى مستوى فى 13 عامًا

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة التعاملات الإلكترونية، يوم الإثنين، بعد أن قفزت أسعار النفط الأمريكي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 وسط تداول أنباء تُشير إلى توجه الدول الغربية نحو فرض عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار ٣٠٢ نقطة، بنسبة ٠.٩٪، في حين تراجع كل من مؤشري ستاندرد آند بورز ٥٠٠ وناسداك ١٠٠ بنسبة ١.٢٪ و١.٧٪ على التوالي.

وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى ١٣٠.٥٠ دولار للبرميل، قبل أن تُقلص مكاسبها لتتداول عند ١٢٥.٣٧ دولار للبرميل، كما قفزت العقود الآجلة لخام برنت لتُسجل ١٣٩.١٣ دولار للبرميل، قبل أن تُقلص مكاسبها لتتداول عند ١٢٨.٨٦ دولار للبرميل، بزيادة نسبتها ١٠٪ لكلٍ منهما.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة وحلفاءها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية ردًا على هجوم البلاد على أوكرانيا، لتتسبب تلك التصريحات في ارتفاع أسعار الغاز كذلك إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، حيث تجاوز المتوسط الوطني 4 دولارات للجالون.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون مراقبة التطورات في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بشدة على المعنويات على الرغم من البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية الصادرة يوم الجمعة.

وعلى صعيد آخر، قالت مجموعة فيتول، أكبر مجموعة مستقلة لتجارة النفط الخام في العالم، إن سوق النفط يمكن أن تكون أكثر توترا مع تعطل الإمدادات وتعرض منتجين مثل ليبيا لمشكلات في الإنتاج.

وأوضحت المجموعة أن هذا الوضع يمكن أن يرفع الأسعار بعدما قفزت إلى أكثر من 115 دولارا للبرميل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايك مولر، رئيس فيتول في آسيا، قوله لنشرة صوتية انتجتها شركة "جالف انتليجنس" للاستشارات والنشر ومقرها دبي: "لدينا العديد من التحولات والتغيرات في المستقبل.. بينما أعتقد أن العالم أخذ في الاعتبار حقيقة أنه لن تكون هناك إمكانية لقبول كمية كبيرة من النفط الروسي في نصف الكرة الغربي، لا أعتقد أننا أخذنا كل شيء في الاعتبار بعد" .

وتعد آراؤه تكرارا لآراء العديد من صناديق التحوط وبنوك وول ستريت مثل جولدمان ساكس التي تقول إن سعر برميل النفط يمكن أن يصل إلى 150 دولارا في الأشهر الثلاثة المقبلة.