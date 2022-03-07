الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمر خيرت يلتقى جمهوره من جديد فى حفل «كامل العدد».. اليوم

عمر خيرت
عمر خيرت

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت، لإحياء حفلين موسيقيين ضخمين، اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، بمصاحبة الأوركسترا الخاص به، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يرفع الحفلين لافتة «كامل العدد» خاصة وأن نفذت التذاكر فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية، بثلاث فئات الأولى بمبلغ 460 والثانية بمبلغ 760 والثالثة بمبلغ 960 جنيهًا.

ويمثل الحفلين عودة للقاء الموسيقار العالمي، بجمهوره من جديد، وذلك بعد الغاء حفلته التي كان من المقرر إقامتها منتصف فبراير الماضي؛ بسبب وفاة شقيقه الأكبر المهندس أبو بكر خيرت، ومن قبلهما إلغاء حفلة يناير الماضى؛ بسبب إصابة عدد من أعضاء الأوركسترا بفيروس كورونا.

وتعد حفلات عمر خيرت، من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسًا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.

ومن المقرر يبدأ الحفل، في تمام الثامنة مساءً، ويقدم خيرت، خلال الحفل باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدمها طيلة مشواره الفني العريق، ومن بينها: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «امتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبدالقادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و«100 سنة سينما».

وتقام الحفلات وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

وكان الموسيقار العالمي عمر خيرت، أحيا مؤخرًا حفلين على مسرح دار الأوبرا الملكية السلطانية بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بمصاحبة فرقته الأوركسترالية الخاصة، ومشاركة الأوركسترا السيمفونية للسلطنة بقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

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