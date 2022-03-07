الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أوكرانى: لن نعترف بضم القرم أو استقلال دونيتسك ولوجانسك

الوفد الأوكراني
الوفد الأوكراني

كشف رئيس الوفد الأوكراني للتفاوض مع روسيا، ديفيد أراخاميا، عدم إستعداد بلاده لمناقشة الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم، أو الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك المعلنتين من جانب واحد، خلال المفاوضات مع موسكو.


وقال أراخاميا، في تصريحات تليفزيونية نقلتها وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية: "الأجزاء الوحيدة التي من المستحيل تقريبًا الاتفاق بشأنها هي القرم والجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد والتي تصرّ روسيا على أن نعترف بهما" كجمهوريتين مستقلتين، واصفًا ذلك بأنه أمر غير مقبول داخل المجتمع الأوكراني "الذي لن يدع ذلك يحدث على الإطلاق".
 

ومن المقرر أن تنعقد، غدًا، الجولة الثالثة من المفاوضات بين مسئولين روس وأوكرانيين، لبحث وقف العمليات العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا، وشروط موسكو لوقفها.

العسكري مفاوضات روسيا روسي روسية عسكرية استقلال

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وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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