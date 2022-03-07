المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: أى هجوم على المدنيين جريمة حرب

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن "أي هجوم على المدنيين يعد جريمة حرب".



وفي مقابلة متلفزة نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قالت جرينفيلد ردًا على تساؤل حول لقطات تظهر قصف مناطق مدنية "أي هجوم على المدنيين هو جريمة حرب، إننا نعمل مع شركائنا لجمع وتقديم معلومات حول هذا الأمر حتى نتمكن من التحقيق في هذا الأمر وجعلها جاهزة في حالة عرض جرائم الحرب".



وأضافت أن المسئولين الأمريكيين يخططون لفرض مزيد من العقوبات على الكيانات والأشخاص الروسية، مضيفًة أن الإجراءات الحالية بدأ تأثيرها يظهر بالفعل.

وعلى صعيد آخر، أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء "الاستقطاب السياسي الحاد الحالي في ليبيا"، محذرًا من أن هذا الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة لاستقرار ليبيا الذي تحقق بشق الأنفس.

ووفق بيان صادر ، عن الأمم المتحدة، أوضح أن الأمين العام أجرى أمس الجمعة اتصالًا هاتفيًا مع عبدالحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وأوضح بيان صادر ، عن المتحدث باسم الأمين العام، أن جوتيريش ناقش مع رئيس مجلس الوزراء الدبيبة آخر المستجدات في ليبيا.

وخلال الاتصال أعرب الأمين العام عن قلقه العميق إزاء الاستقطاب السياسي الحاد الحالي في ليبيا، والذي يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار الليبي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس.

كما شدد أنطونيو جوتيريش على "ضرورة التزام جميع الجهات الفاعلة بالهدوء، مع التأكيد على رفض الأمم المتحدة القاطع لاستخدام العنف والترهيب وخطاب الكراهية".

وأضاف الأمين العام أن "المأزق الحالي يتطلب حوارًا عاجلًا لإيجاد طريقة توافقية للمضي قدمًا".

وجدد جوتيريش خلال الاتصال دعمه الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها المستشارة الخاصة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وأرسلت ستيفاني وليامز الخميس رسائل إلى قيادة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تدعوهما فيها إلى تسمية ستة مندوبين من كل غرفة لتشكيل لجنة مشتركة مخصصة لتطوير أساس دستوري توافقي.