«شينخوا» الصينية تحتفى بـ «رضوى حلمى» أول قاضية بمنصة القضاء الإدارى

سلطت وكالة شينخوا الصينية الضوء على القاضية "رضوى حلمى" أول قاضية تعتلي منصات مجلس الدولة في مصر، حيث ترأست جلسة أول أمس السبت على منصة المحكمة الإدارية لأول مرة في تاريخها.

وتابعت الوكالة: شغلت قرابة 100 قاضية مناصبها في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ البلاد، حسبما أعلنت الهيئة القضائية أول أمس الأحد.

ونقلت الوكالة الصينية القول عن “محمد محمود حسام الدين” رئيس المجلس، في بيان: إن القضاة الـ 98 الذين أدوا اليمين يوم السبت، تم تعيينهم العام الماضي بموجب مرسوم رئاسي للعمل في دوائر هيئة مفوضي الدولة.

وقال: "سيقومون بدراسة الدعاوى القضائية وإعداد تقارير الرأي القانوني"، مضيفًا أن جميع القاضيات خضعن لتدريب مكثف على التقاليد والمهارات القضائية، وفحص الملفات، وإدارة الجلسات، والقضايا ذات الصلة بالأمن القومي ومكافحة الفساد.

وأشادت الجماعات المناصرة والمسؤولون الحكوميون والعاملات القانونيات بهذه الخطوة.

وقالت هند أحمد، وهي قاضية تم تعيينها حديثًا، لوكالة أنباء “شينخوا” في اليوم الثاني من عملها في مجلس الدولة بالقاهرة: "يشرفني وفخورة أن أكون من بين المجموعة الأولى من القاضيات في مصر".

ولفتت إلى أن المرأة المصرية لديها القدرة على العمل في العديد من المجالات، مضيفة أن الزميلات القاضيات سيثبتن أنهن يستحقن التعيين.

وقالت: "أمامنا العديد من المسؤوليات وسنتعاون مع زملائنا لضمان العدالة في مصر".

وتأسس مجلس الدولة بموجب دستور مصر لعام 2014 كهيئة قضائية مستقلة لها سلطة الفصل في المنازعات الإدارية، والقضايا التأديبية، والاستئناف، وكذلك المنازعات بشأن قراراته.

كما تختص بإصدار الآراء في بعض القضايا القانونية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو أي جهة عامة طرفاً فيها.

وقال حسام الدين: إن من متابعة القضاة المعينين حديثًا تأكدوا من اندماجهم بسرعة في العمل والعمل بكفاءة وتميز.

وأشار إلى أن المتابعة "أثبتت دقتها في فحص القضايا وإعداد التقارير القانونية والمشاركة في المداولة والتعاون مع زملائهن"، وتم تكليف جميع القاضيات بتولي مناصبهن على المنصة ابتداء من يوم السبت.

وأضاف أن هذه الخطوة تعني أنهم حصلوا على جميع صلاحيات واختصاصات زملائهم القضاة في المجلس من خلال الجلوس على المنصة بصفتهم قاضيا.