الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. رواق الجامع الأزهر يناقش «ثقافة السلام وأثرها فى استقرار المجتمعات»

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يعقد رواق الجامع الأزهر، اليوم الإثنين، ندوته الأسبوعية ضمن برنامج (شبهات وردود) تحت عنوان: "ثقافة السلام وأثرها في استقرار المجتمعات"، وذلك عقب صلاة العصر.

 

ويحاضر في الندوة لفيف من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، في مقدمتِهم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، أستاذ الحديث وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والدكتور إبراهيم الهدهد، أستاذ البلاغة ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، ويدير الندوة الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر.

 

وتهدف الندوة إلى تعزيز التواصل بين علماء الأزهر وجمهور الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، وفتح الباب للإجابة على ما يدور في أذهانهم من تساؤلات واستفسارات، من خلال نقاش فكري مفتوح حول سبل ترسيخ ثقافة السلام في المجتمعات ودورها في تقبل الآخر واحترامه.

 

وتستهدف سلسلة "شبهات وردود" تفنيد الشبهات المثارة حول الموضوعات والقضايا التي تطرح في المجتمعات، ومناقشتها من خلال سلسلة من الندوات، ينظمها رواق الجامع الأزهر وفروعه في المحافظات.

 

وتأتي هذه الندوة في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لعلماء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير وتلمس همومهم، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية، وبيان الرؤية الإسلامية الصحيحة للقضايا الفكرية التي تطرح على الساحة المحلية والعالمية.

شبهات وردود الدكتور عباس شومان علماء الأزهر الشريف رواق الجامع الأزهر استقرار المجتمعات ثقافة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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