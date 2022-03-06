الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر تفاصيل اعتراض سلاح الجو لطائرتين دون طيار تابعتين لإيران، خارج الحدود، مشيرة إلى أن ذلك حدث قبل نحو عام.

وأوضحت أن طائرة طراز "F 35" من سلاح الجو الإسرائيلي، اعترضت طائرتين إيرانيتين تحملان أسلحة، قبل أن يعبرا باتجاه الحدود.

وأضافت: "تلك الأسلحة كان مقررا لها أن يتم نقلها لداخل قطاع غزة المحاصر، وتلك الحادثة وقعت قبل نحو عام"، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن اعتراض الطائرتين الإيرانيتين تم بالتنسيق مع دولة أخرى، دون وصولهما إلى الحدود الإسرائيلية.