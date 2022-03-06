الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر تفاصيل اعتراض سلاح الجو لطائرتين دون طيار تابعتين لإيران، خارج الحدود، مشيرة إلى أن ذلك حدث قبل نحو عام.

وأوضحت أن طائرة طراز "F 35" من سلاح الجو الإسرائيلي، اعترضت طائرتين إيرانيتين تحملان أسلحة، قبل أن يعبرا باتجاه الحدود.

وأضافت: "تلك الأسلحة كان مقررا لها أن يتم نقلها لداخل قطاع غزة المحاصر، وتلك الحادثة وقعت قبل نحو عام"، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن اعتراض الطائرتين الإيرانيتين تم بالتنسيق مع دولة أخرى، دون وصولهما إلى الحدود الإسرائيلية.

سلاح الجو قطاع غزة الجيش الإسرائيلي إيران طائرتين أسلحة

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وائل لطفي

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